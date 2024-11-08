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Сегодня, 18:37

Касаткина подвергла критике условия участия в Итоговом турнире WTA

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не согласна с выбором участников Итогового турнира WTA.

По регламенту, на турнир отбираются лучшие семь теннисисток в чемпионской гонке. Последняя восьмая строчка достается занимающей наивысшую позицию в гонке действующей чемпионке турнира «Большого шлема», но при условии, что она занимает место не ниже 20-го.

«Если ты выиграла турнир Большого шлема, то уже чего-то достигла. Ты получила титул Большого шлема, очки, деньги, славу — все. А это чемпионская гонка. И в этом сценарии все должно сводиться к очкам», — цитирует Касаткину Tennis365.

Касаткина заменила на турнире американку Джессику Пегулу. Россиянка провела один матч, крупно проиграв польке Иге Свентек (1:6, 0:6).

Теннис
Дарья Касаткина

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