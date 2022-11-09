Касаткина: «После завершающего матча потребовалось пару дней, чтобы вернуться в реальность»

Российская теннисистка Дарья Касаткина в интервью «СЭ» рассказала, что после заключительного матча сезона чувствовала себя плохо в эмоциональном плане. Касаткина завершала сезон на Итоговом турнире. В матче за выход в полуфинал она проиграла француженке Каролин Гарсии — 6:4, 1:6, 6:7 (5:7).

— В матче с Гарсией показали невероятную борьбу, особенно в третьем сете при счете 4:4, когда смогли спасти шесть брейк-поинтов. Как вам это удавалось?

— Психологически непросто. Нужно было на важном счете подавать вторую подачу. Раньше это было для меня большой проблемой, сейчас в этом плане намного лучше. Это был сложный гейм. Если бы я его проиграла, то матч, скорее всего, закончился бы со счетом 6:4, потому что такие геймы играют ключевую роль. Сложно держать себя в позитивном ключе, когда отыгрываешь брейк-поинты, но затем после все равно уступать очко. Поэтому я довольна, как с этим справилась. В начале сезона и в прошлом году зачастую проигрывала геймы в такой борьбе.

— Чего не хватило на тай-брейке?

— Я начала его хорошо, с эйса. Затем несколько очков провела не очень сконцентрированно. Даже, наверное, нервничала немножко больше, чем обычно. Поэтому получился такой скомканный отрезок тай-брейка. После, конечно, завязалась сильная борьба. Когда счет идет очко в очко, то любая мелочь может сыграть роль. Поэтому первые очки на тай-брейке самые важные, а я не сыграла их так, как нужно было.

— Последний матч сезона — и такой изматывающий. Как чувствует себя организм после этого?

— Сразу после матча эмоционально чувствовала себя очень плохо. Была сильно измотана, ничего внутри не осталось. Физически — хорошо. Довольна тем, что в конце сезона была физически на пике своей формы. Психологически тоже все было нормально, но после такого завершающего матча мне потребовалось пару дней, чтобы вернуться в реальность, — объяснила Касаткина в разговоре с «СЭ».