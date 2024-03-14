Касаткина потерпела поражение в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертом круге она в трех сетах проиграла китаянке Юань Юэ — 6:4, 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. 26-летняя россиянка 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 двойная ошибка и 8 реализованных брейк-пойнтов (из 15).

Соперницей Юань Юэ в четвертьфинале турнира будет американка Коко Гауфф.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Юань Юэ (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 4:6, 6:4, 6:3