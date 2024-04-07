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7 апреля, 23:17

Касаткина поздравила Коллинз после своего поражения в финале турнира в Чарльстоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к американке Дэниэлл Коллинз после поражения от нее в финале турнира в Чарльстоне.

Россиянка уступила в двух сетах — 2:6, 1:6. Касаткина проиграла 10-й финал турнира WTA и пятый — подряд. Для 26-летней россиянки поражение также стало третьим подряд в решающих матчах за титул в этом году после Аделаиды-2024 и Абу-Даби-2024.

«Прежде всего, поздравляю Дэниэлл. Сначала я хотела сказать, что буду скучать по тебе в туре, но после этого матча уже не уверена (смеется). Честно говоря, я буду скучать по тебе, потому что ты настоящая личность. Твой характер удивителен. Теннис многое потеряет после того, как ты закончишь. Наслаждайся этим моментом», — сказала Касаткина на корте.

Коллинз выиграла второй турнир WTA подряд. 30 марта она победила Елену Рыбакину (Казахстан) в финале в Майами — 7:5, 6:3.

Теннис
Дарья Касаткина
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