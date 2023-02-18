Касаткина прекратила сотрудничество с испанским тренером Мартинесом

Российская теннисистка Дарья Касаткина прекратила сотрудничество с испанским тренером Карлосом Мартинесом, с которым работала с июня 2019 года.

«Конечно, было страшно заканчивать такие долгие рабочие отношения с тренером. Это сложно, мы работали почти четыре года. Начинать новые рабочие отношения, тем более по ходу сезона, когда ты вообще не знаешь человека — это особенность», — сказала Касаткина в эфире YouTube-канала Натальи Забияко.

Теннисистка добавила, что провела первую тренировку под руководством нового специалиста 14 февраля — в день, когда победила канадку Ребекку Мартино (7:6 (7:5), 6:2) в первом круге турнира WTA в Дохе (Катар). При этом россиянка не стала называть имя своего нового тренера.

25-летняя Касаткина занимает восьмое место в рейтинге WTA и является лучшей из россиянок в списке. В последнем матче, который состоялся 15 февраля, спортсменка уступила Беатрис Хаддад Майе из Бразилии со счетом 3:6, 6:7 (7:9) во втором круге турнира в Дохе.