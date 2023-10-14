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Сегодня, 16:46

Касаткина проиграла Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу, взяв только 3 гейма

Алина Савинова
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу — 3:6, 0:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету чешки ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.

За победу в турнире Крейчикова поборется с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:3, 6:0

Теннис
Дарья Касаткина
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