Касаткина проиграла Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу, взяв только 3 гейма

Сегодня, 16:46
Российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой в полуфинале турнира в Чжэнчжоу — 3:6, 0:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
Касаткина 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету чешки ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 16.
За победу в турнире Крейчикова поборется с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 6:3, 6:0