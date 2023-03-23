Касаткина проиграла Мертенс во втором круге турнира в Майами

Сегодня, 20:18
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Майами (США).
Во втором круге Касаткина уступила бельгийке Элисе Мертенс в трех сетах — 6:4, 2:6, 2:6.
В третьем круге Мертенс встретится с победителем матча Петра Мартич (Хорватия, 29) — Ван Сиюй (Китай).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисе Мертенс (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 8) — 4:6, 6:2, 6:2