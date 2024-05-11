Касаткина проиграла Осаке на турнире в Риме

Сегодня, 16:04
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила японке Наоми Осаке в третьем круге турнира в Риме — 3:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 19 минут.
Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующей стадии турнира Осака сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия, 29) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Наоми Осака (Япония) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 6:3, 6:3