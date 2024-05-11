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Сегодня, 16:04

Касаткина проиграла Осаке на турнире в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила японке Наоми Осаке в третьем круге турнира в Риме — 3:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Касаткина не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующей стадии турнира Осака сыграет с победительницей пары Линда Носкова (Чехия, 29) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Наоми Осака (Япония) — Дарья Касаткина (Россия, 10) — 6:3, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
Наоми Осака
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