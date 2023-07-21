Касаткина проиграла Паолини в четвертьфинале турнира в Палермо

21 июля, 23:52
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Палермо (Италия).
В четвертьфинале 26-летняя спортсменка проиграла итальянке Ясмин Паолини — 4:6, 6:4, 3:6.
Встреча продлилась 2 часа 26 минут. Касаткина сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 19. На счету Паолини 1 эйс, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В полуфинале турнира Паолини сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ясмин Паолини (Италия, 5) — Дарья Касаткина (Россия, 1) — 6:4, 4:6, 6:3