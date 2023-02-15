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Сегодня, 20:20

Касаткина проиграла во втором круге турнира в Дохе

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла Беатрис Хаддад Майе из Бразилии во втором круге турнира WTA 500 в Дохе.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (7:9). Спортсменки провели на корте 1 час 40 минут.

8-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету 12-й ракетки мира Хаддад Майи ни одного эйса, 4 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В четвертьфинале турнира Хаддад Майя сыграет с Джессикой Пегулой из США.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:3, 7:6 (9:7)

Ига Свентек (Польша, 1) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:0, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
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