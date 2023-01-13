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Сегодня, 06:30

Касаткина прошла в финал турнира в Аделаиде из-за неявки Бадосы

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA 500 в Аделаиде.

В полуфинале спортсменка должна была сыграть с испанкой Паулой Бадосой, но последняя снялась из-за травмы правого бедра.

В матче за титул Касаткина встретится с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Вероника Кудерметова (Россия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Паула Бадоса (Испания, 9) — 0:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Дарья Касаткина
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