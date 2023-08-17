Сегодня, 11:00
17 и 18 августа пройдут матчи 1/8 финала турнира WTA в Цинциннати (США). «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.
17 августа. 18.00. Маркета Вондроушова (Чехия) — Слоан Стивенс (США)
17 августа. 19.30. Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия)
17 августа. 20.00. Ига Свентек (Польша) — Чжэн Циньвэнь (Китай)
17 августа. 21.00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ясмин Паолини (Италия)
17 августа. 21.30. Мария Боузкова (Чехия) — Джессика Пегула (США)
18 августа. 00.00. Онс Жабер (Тунис) — Донна Векич (Хорватия)
18 августа. 00.00. Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия)
18 августа. 02.00. Линда Носкова (Чехия) — Коко Гауфф (США)
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