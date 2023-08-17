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Сегодня, 13:00

Касаткина — Соболенко: время начала и трансляция матча турнира Цинциннати

Матч Касаткиной и Соболенко в турнире в Цинциннати начнется в 00.00 мск 18 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Дарья Касаткина.
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
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В ночь на 18 августа российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет со второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в 1/8 финала турнира WTA в Цинциннати (США). Их матч начнется в 00.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Касаткина — Соболенко. Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию игры можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 25-летняя Соболенко обыграла американку Энн Ли в матче второго круга в Цинциннати — 7:5, 2:6, 6:4, а 26-летняя Касаткина победила представительницу Франции Варвару Грачеву — 6:3, 6:1.

Призовой фонд хардового турнира WTA в Цинциннати составляет 2 788 468 долларов.

Теннис: новости и результаты игр, интервью и обзоры матчей, расписание турниров ATP и WTA, рейтинги в актуальном виде на сайте.

Касаткина — Соболенко и игра Рыбакиной: расписание матчей дня в Цинциннати 17 августа

Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
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Касаткина — Соболенко и игра Рыбакиной: расписание матчей дня в Цинциннати 17 августа