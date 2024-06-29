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Сегодня, 16:35

Касаткина стала победительницей турнира в Истборне

Виктория Кравченко
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира в Истборне (Великобритания). В финале она обыграла канадку Лейлу Фернандес — 6:3, 6:4.

Встреча длилась 1 час 54 минуты.

Россиянка допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. У канадки три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

27-летняя россиянка выиграла седьмой титул в карьере и первый на траве.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал
Дарья Касаткина (Россия, 6) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4
Теннис
Дарья Касаткина
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