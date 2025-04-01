Касаткина сыграет с Дэвис в первом матче под флагом Австралии

Стала известна соперница Дарьи Касаткиной в первом матче после смены российского спортивного гражданства на австралийское 29 марта.

Представляющая Австралию 12-я ракетка мира сыграет с американкой Лорен Дэвис, которая в первом круге победил соотечественницу Джейми Леб со счетом 3:6, 6:1, 6:3. Матч длился 2 часа 2 минуты.

Матч Касаткиной и Дэвис состоится 2 апреля в 17.00 мск.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лорен Дэвис (США, WC) — Джейми Леб (США, Q) — 3:6, 6:1, 6:3