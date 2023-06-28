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Сегодня, 22:15

Касаткина сыграет с Гарсией в четвертьфинале турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Француженка Каролин Гарсия обыграла румынскую теннисистку Ану Богдан во втором круге турнира WTA 500 в Истборне.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.

В 1/4 финала Гарсия сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной. Счет в личных встречах 2-1 в пользу французской спортсменки. Все эти игры были на харде, на траве они встретятся впервые.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 2, WC) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Дарья Касаткина
Каролин Гарсия
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