Касаткина сыграет с Марией во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкая теннисистка Татьяна Мария одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 6:1. Следующей соперницей немки будет россиянка Дарья Касаткина. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 800 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Татьяна Мария (Германия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:1 Катержина Синякова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия) — 7:5, 6:4 Далма Галфи (Венгрия, LL) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4