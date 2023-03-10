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Сегодня, 00:58

Касаткина сыграет с Марией во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Немецкая теннисистка Татьяна Мария одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла итальянку Ясмин Паолини — 7:5, 6:1.

Следующей соперницей немки будет россиянка Дарья Касаткина.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Татьяна Мария (Германия) — Ясмин Паолини (Италия) — 7:5, 6:1

Катержина Синякова (Чехия) — Юле Нимайер (Германия) — 7:5, 6:4

Далма Галфи (Венгрия, LL) — Дэниэлл Коллинз (США) — 6:4, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2023/
Теннис
Дарья Касаткина
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