Касаткина уступает только Свентек и Рыбакиной по количеству финалов WTA в 2024 году

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания), обыграв итальянку Ясмин Паолини в трех сетах.

Первая ракетка России в четвертый раз в 2024 году вышла в финал в турнирах WTA. Большим количеством титульных матчей в нынешнем сезоне может похвастаться лишь полька Ига Свентек и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

Ранее Касаткина принимала участие в финалах в турнирах в Аделаиде, Абу-Даби и Чарльстоне. Во всех трех встречах россиянка проиграла.