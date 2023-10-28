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Сегодня, 10:50

Касаткина уступила Хаддад Майе в полуфинале турнира в Чжухай

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в Чжухай уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майя со счетом 4:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 26-летней россиянки 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и ни одного брейк-пойнта. У 27-летней бразильянки 2 подачи навылет и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале Хаддад встретится с победительницей матча Майя Чжу Линь (Китай) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 8) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:4, 6:1

Беатрис Хаддад Майя
Дарья Касаткина
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