Касаткина уступила Крейчиковой в третьем круге турнира WTA в Дубае

Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге россиянка уступила Барборе Крейчиковой в трех сетах — 4:6, 6:4, 5:7

В третьем круге Крейчикова встретится с победителем матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия, 12).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Барбора Крейчикова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 7) — 6:4, 4:6, 7:5