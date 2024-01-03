Касаткина в паре с Сэвилл в четвертьфинале турнира в Брисбене сыграют с Потаповой и Сизиковой

Сегодня, 13:10
Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с австралийкой Дарьей Сэвилл обыграли Чань Хаочин и Джулиану Олмос во втором круге турнира в Брисбене в парном разряде — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 11:9.
Игра продолжалась 2 часа 25 минут.
В четвертьфинале Касаткина и Сэвилл встретятся с россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия, WC) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 11:9