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Сегодня, 13:10

Касаткина в паре с Сэвилл в четвертьфинале турнира в Брисбене сыграют с Потаповой и Сизиковой

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в паре с австралийкой Дарьей Сэвилл обыграли Чань Хаочин и Джулиану Олмос во втором круге турнира в Брисбене в парном разряде — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 11:9.

Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

В четвертьфинале Касаткина и Сэвилл встретятся с россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина/Дарья Сэвилл (Россия/Австралия, WC) — Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 11:9

Теннис
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Яна Сизикова
0
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