Касаткина в паре с Тревизан проиграла в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Сегодня, 06:15
Россиянка Дарья Касаткина и итальянка Мартина Тревизан потерпели поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В трех сетах они проиграли швейцаркам Белинде Бенчич и Жиль Тайхманн.
Следующими соперницами швейцарской пары станет россиянка Александра Панова и американка Алисия Паркс, которые обыграли мексиканку Джулиану Олмос и китаянку Чжан Шуай.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич/Жиль Тайхманн (Швейцария) — Дарья Касаткина/Мартина Тревизан (Россия/Италия) — 6:2, 4:6, 10:8
Александра Панова/Алисия Паркс (Россия/США) — Джулиана Олмос/Чжан Шуай (Мексика/Китай, 7) — 6:4, 7:6 (7:4)