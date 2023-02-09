Касаткина в трех сетах обыграла Тайхманн и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Жиль Тайхманн из Швейцарии во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:0, 6:2.

8-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету 28-й ракетки Тайхманн 3 эйса, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В 1/4 финала 25-летняя россиянка сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 1:6, 6:0, 6:2