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Сегодня, 15:30

Касаткина в трех сетах победила Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла соотечественницу Анну Калинскую во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде — 5:7, 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 45 минут. Касаткина сумела спасти матч со счета 5:7 0:4.

15-я ракетка мира Касаткина сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 19. 75-я ракетка мира Калинская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 20.

В четвертьфинале Касаткина встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Анна Калинская (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 7:5

Теннис
Анна Калинская
Дарья Касаткина
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