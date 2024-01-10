Касаткина в трех сетах победила Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Дарья Касаткина в трех сетах обыграла соотечественницу Анну Калинскую во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде — 5:7, 6:4, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 45 минут. Касаткина сумела спасти матч со счета 5:7 0:4.

15-я ракетка мира Касаткина сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 19. 75-я ракетка мира Калинская ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 20.

В четвертьфинале Касаткина встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Анна Калинская (Россия, Q) — 5:7, 6:4, 7:5