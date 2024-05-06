Касаткина вернулась в топ-10 чемпионской гонки WTA

Сегодня, 08:43
Российская теннисистка Дарья Касаткина вернулась в первую десятку чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).
Второй среди россиянок идет Анна Калинская. Она опустилась с 10 на 12-е место. Лидирует в гонке победительница турнира в Мадриде полька Ига Свентек. На втором месте — Елена Рыбакина из Казахстан. Третья строчка у белоруски Арины Соболенко.
Чемпионская гонка WTA, версия от 6 мая:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 4335;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3278;
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2142;
5 (5). Кори Гауфф (США) — 1993;
6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1855;
7 (8). Ясмин Паолини (Италия) — 1700;
8 (7). Марта Костюк (Украина) — 1685;
9 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 1674;
10 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1478...
12 (10). Анна Калинская (Россия) — 1445...
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1242;
17 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1073...
27 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 731...
32 (40). Мирра Андреева (Россия) — 637...
42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 459...
47 (53). Людмила Самсонова (Россия) — 423.