Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко снова стала лидером

Сегодня, 07:27
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на официальном сайте обновленную версию рейтинга одиночного разряда.
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 11-го на девятое место в рейтинге. 20 октября 27-летняя спортсменка обыграла другую россиянку Мирру Андрееву в финале турнира в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4. Сама Андреева также переместилась на две строчки вверх — с 19-й на 17-ю.
Белоруска Арина Соболенко возглавила рейтинг WTA, обойдя Игу Свентек из Польши. Третьей остается американка Коко Гауфф.
Рейтинг WTA, 21 октября:
1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706
2 (1). Ига Свентек (Польша) — 9665 очков
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471
6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500
10 (10). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194...
12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975...
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2585
17 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578...
23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035...
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...
30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...
37 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...
61 (64). Камила Рахимова (Россия) — 990
62 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 988...
65 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947...
85 (99). Анна Блинкова (Россия) — 815.