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Сегодня, 07:27

Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко снова стала лидером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на официальном сайте обновленную версию рейтинга одиночного разряда.

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 11-го на девятое место в рейтинге. 20 октября 27-летняя спортсменка обыграла другую россиянку Мирру Андрееву в финале турнира в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4. Сама Андреева также переместилась на две строчки вверх — с 19-й на 17-ю.

Белоруска Арина Соболенко возглавила рейтинг WTA, обойдя Игу Свентек из Польши. Третьей остается американка Коко Гауфф.

Рейтинг WTA, 21 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9706

2 (1). Ига Свентек (Польша) — 9665 очков

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471

6 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10 (10). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194...

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975...

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2585

17 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578...

23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035...

28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...

30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...

37 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

61 (64). Камила Рахимова (Россия) — 990

62 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 988...

65 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947...

85 (99). Анна Блинкова (Россия) — 815.

Теннис
Арина Соболенко
Дарья Касаткина
Мирра Андреева

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