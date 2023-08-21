Сегодня, 05:53
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.
Первое место занимает Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.
Людмила Самсонова опустилась с 12-го на 14-е место, Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Таким образом, Касаткина вновь стала первой ракеткой России.
Обновленный рейтинг WTA (21 августа):
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;
6 (7). Кори Гауфф (США) — 4595;
7 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;
8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;
9 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;
10 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2780...
14 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;
16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...
22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2065...
27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...
39 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1283...
64 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...
67 (67). Мирра Андреева (Россия) — 879...
78 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 832...
85 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772...
87 (76). Анна Калинская (Россия) — 755...
99 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720.