Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.

Первое место занимает Ига Свентек из Польши, на второй строчке белоруска Арина Соболенко, замыкает тройку американка Джессика Пегула.

Людмила Самсонова опустилась с 12-го на 14-е место, Дарья Касаткина осталась на 13-й строчке. Таким образом, Касаткина вновь стала первой ракеткой России.

Обновленный рейтинг WTA (21 августа):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9955 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945;

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670;

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4831;

6 (7). Кори Гауфф (США) — 4595;

7 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3820;

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585;

9 (10). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3400;

10 (17). Каролина Мухова (Чехия) — 2995...

13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2780...

14 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2745;

16 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2480...

22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2065...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1675...

39 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1283...

64 (64). Элина Аванесян (Россия) — 901...

67 (67). Мирра Андреева (Россия) — 879...

78 (80). Камилла Рахимова (Россия) — 832...

85 (87). Диана Шнайдер (Россия) — 772...

87 (76). Анна Калинская (Россия) — 755...

99 (100). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 720.