Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:09

Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в турнире в Истборне отыграла четыре позиции в обновленном рейтинге Чемпионской гонки WTA.

27-летняя россиянка переместилась с 12-й на восьмую строчку. В субботу, 29 июня, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в финале соревнования в Истборне (6:3, 6:4) и завоевала первый титул с 2022 года.

По одной позиции в рейтинге потеряли россиянки Анна Калинская, которая опустилась с 9-й на 10-ю строчку, и Мирра Андреева, переместившаяся с 16-й на 17-ю. Екатерина Александрова поднялась с 21-го места на 19-е, Анастасия Павлюченкова, наоборот, опустилась с 19-й позиции на 21-ю.

Анастасия Потапова идет 26-й, Людмила Самсонова — 31-й. У Дины Шнайдер теперь 34-я позиция — до этого она занимала 56-ю строчку. Вероника Кудерметова располагается на 48-м месте, а Элина Аванесян — следом за ней, на 49-м.

Чемпионская гонка WTA, топ-10:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7335 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4466;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4121;

4 (4). Кори Гауфф (США) — 3358;

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 3205;

6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 2927;

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 2260;

8 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2173...

9 (8). Елена Остапенко (Латвия) — 2020;

10 (9). Анна Калинская (Россия) — 1906.

Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Джорджина Родригес приехала в Германию поддержать Криштиану Роналду на Евро-2024
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Касаткина поднялась на две строчки в рейтинге WTA