Касаткина вошла в топ-15 чемпионской гонки WTA, Кудерметова вылетела из топ-10

Сегодня, 10:24
Россиянка Дарья Касаткина вошла в топ-15 обновленной чемпионской гонки WTA. Теннисистка занимает 14-е место с 1519 очками.
Вероника Кудерметова вылетела из первой десятки — 11-я строчка и 1788 очков.
Анастасия Потапова и Екатерина Александрова потеряли по две позиции и теперь занимают 20-е и 21-е место. Людмила Самсонова расположилась на 25-й строчке.
В топ-10 вошла представительница Латвии Елена Остапенко.
В первой тройке без изменений — лидирует Арина Соболенко, на второй строчке идет Ига Свентек, третья — Елена Рыбакина.
Чемпионская гонка WTA от 3 июля:
1. (1) Арина Соболенко (Белоруссия) — 5675
2. (2) Ига Свентек (Польша) — 5255
3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461
4. (4) Джессика Пегула (США) — 2545
5. (5) Каролина Мухова (Чехия) — 2140
6. (6) Петра Квитова (Чехия) — 2115
7. (8) Коко Гауфф (США) — 2105
8. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921
9. (11) Елена Остапенко (Латвия) — 1846
10. (9) Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800
11. (10) Вероника Кудерметова — 1788
14. (21) Дарья Касаткина — 1519
20. (18) Анастасия Потапова — 1301
21. (19) Екатерина Александрова — 1293
25. (26) Людмила Самсонова — 989