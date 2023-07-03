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Сегодня, 10:24

Касаткина вошла в топ-15 чемпионской гонки WTA, Кудерметова вылетела из топ-10

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press
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Россиянка Дарья Касаткина вошла в топ-15 обновленной чемпионской гонки WTA. Теннисистка занимает 14-е место с 1519 очками.

Вероника Кудерметова вылетела из первой десятки — 11-я строчка и 1788 очков.

Анастасия Потапова и Екатерина Александрова потеряли по две позиции и теперь занимают 20-е и 21-е место. Людмила Самсонова расположилась на 25-й строчке.

В топ-10 вошла представительница Латвии Елена Остапенко.

В первой тройке без изменений — лидирует Арина Соболенко, на второй строчке идет Ига Свентек, третья — Елена Рыбакина.

Чемпионская гонка WTA от 3 июля:

1. (1) Арина Соболенко (Белоруссия) — 5675

2. (2) Ига Свентек (Польша) — 5255

3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4461

4. (4) Джессика Пегула (США) — 2545

5. (5) Каролина Мухова (Чехия) — 2140

6. (6) Петра Квитова (Чехия) — 2115

7. (8) Коко Гауфф (США) — 2105

8. (7) Барбора Крейчикова (Чехия) — 1921

9. (11) Елена Остапенко (Латвия) — 1846

10. (9) Белинда Бенчич (Швейцария) — 1800

11. (10) Вероника Кудерметова — 1788

14. (21) Дарья Касаткина — 1519

20. (18) Анастасия Потапова — 1301

21. (19) Екатерина Александрова — 1293

25. (26) Людмила Самсонова — 989

Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Елена Остапенко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Людмила Самсонова
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