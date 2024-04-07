Касаткина встретится с Коллинз в финале турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в полуфинале турнира в Чарльстоне обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. На счету 30-летней американки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале Коллинз встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее обыграла американку Джессику Пегулу.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Мария Саккари (Греция, 3) — 6:3, 6:3