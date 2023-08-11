Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 04:33

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах она обыграла чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. 26-летняя россиянка сделала 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету 25-летней чешки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс — Елена Рыбакина.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/rogers/2023/
Теннис
Дарья Касаткина
0
Читайте также
Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона
Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона
Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное
Президент Польши заявил о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звонарева и Зигемунд проиграли во втором круге парного турнира в Монреале