Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 28 минут. В активе Касаткиной пять двойных ошибок и ни одной подачи навылет, Костюк сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки. В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания). Брисбен (Австралия) Турнир WTA Brisbane International presented by Evie Призовой фонд 1 736 763 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Дарья Касаткина (Россия, 5) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:4