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Сегодня, 08:48

Касаткина вышла в третий круг турнира в Брисбене

Виктория Кравченко
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинку Марту Костюк во втором круге турнира в Брисбене — 6:3, 6:4. Встреча длилась 1 час 28 минут.

В активе Касаткиной пять двойных ошибок и ни одной подачи навылет, Костюк сделала 3 эйса и совершила 4 двойные ошибки.

В третьем круге россиянка встретится с победительницей пары Магда Линетт (Польша, 9) — Кристина Букша (Испания).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Марта Костюк (Украина) — 6:3, 6:4

Дарья Касаткина
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