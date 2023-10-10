Касаткина вышла во второй круг турнира в Чжэнчжоу

Россиянка Дарья Касаткина победила венгерку Тимеа Бабош в первом круге турнира в Чжэнчжоу (Китай) — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился 1 час 59 минут. Касаткина за игру допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. У Бабош — 8 двойных ошибок и 4 из 4 реализованных брейк-пойнта. В втором круге Касаткина сыграет с китаянкой Бай Чжусян (Китай, WC). Чжэнчжоу (Китай) Турнир WTA Zhengzhou Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 8) — Тимеа Бабош (Венгрия, LL) — 6:1, 7:6 (9:7)