Касаткина вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Пейтон Стирнс в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США) — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 9 минут. Касаткина за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. У Стирнс — 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Варвара Грачева (Франция) — Каролин Возняцки (Дания). Цинциннати (США) Турнир WTA Western & Southern Open Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 14) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 6:2, 6:1