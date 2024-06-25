Касаткина вышла во второй круг турнира в Истборне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла китаянку Ван Синьюй в первом круге турнира в Истборне — 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час и 26 минут.

В её рамках Дарья два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10 заработанных. У Синьюй три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Во втором круге Касаткина сыграет с Юань Юэ (Китай).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 6) — Ван Синьюй (Китай) — 6:4, 6:2