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Сегодня, 21:02

Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале

Руслан Минаев
Дарья Касаткина.
Фото Getty Images
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Россиянка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в первом круге турнира в Монреале (Канада) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 41 минуту.

Касаткина сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Мертенс — 1 эйс, 4 двойных ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
0
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