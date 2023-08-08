Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале

Россиянка Дарья Касаткина обыграла бельгийку Элизе Мертенс в первом круге турнира в Монреале (Канада) — 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 41 минуту. Касаткина сделала за игру 1 эйс, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Мертенс — 1 эйс, 4 двойных ошибки и 2 из 9 реализованных брейк-пойнта. Во втором круге Касаткина встретится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай). Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 10) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:2