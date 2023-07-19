Касаткина вышла во второй круг турнира в Палермо, где сыграет с Прозоровой

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в Палермо. В трех сетах она переиграла итальянку Мартину Тревизан — 6:3, 6:7 (2:7), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. 26-летняя россиянка сделала 3 эйса, реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов и допустила 2 двойные ошибки. На счету 29-летней итальянки 3 из 7 реализованных брейк-пойнта и 4 двойные ошибки. Во втором круге Касаткина встретится с соотечественницей Татьяной Прозоровой. Палермо (Италия) Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Дарья Касаткина (Россия, 1) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:7 (2:7), 6:0