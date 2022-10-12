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Сегодня, 06:09

Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Сан-Диего. В двух сетах она выиграла у канадки Лейлы Фернандес — 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час. На счету 25-летней россиянки одна подача навылет, три двойные ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-пойнтов. На счету ее 20-летней соперницы — один эйс, три двойные ошибки и 1 из 3 удачных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Мэдисон Кис.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 8) — Лейла Фернандес (Канада, WC) — 6:2, 6:2

Теннис
Дарья Касаткина
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