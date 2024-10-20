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Сегодня, 14:34

Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала восьмой титул WTA в карьере.

20 октября 27-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в финале турнира WTA 500 в Нинбо — 6:0, 4:6, 6:4.

Касаткина в 19-й раз в карьере вышла в финал турнира WTA и одержала восьмую победу. Ранее она выигрывала турниры в Чарлстоне (2017), Москве (2018), Мельбурне (2021), Санкт-Петербурге (2021), Сан-Хосе (2022), Гранби (2022) и Истборне (2024).

Также Касаткина пробилась в шестой финал турнира в этом году и одержала вторую победу.

Теннис
Дарья Касаткина
Мирра Андреева

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