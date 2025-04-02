Касаткина заявила, что была напряжена перед первым матчем под флагом Австралии

Теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала первый матч под флагом Австралии. Во втором круге турнира в Чарльстоне она победила американку Лорен Дэвис- 6:1, 6:1.

«Со всем тем, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было большого выбора. Перед игрой я не могла сдержать улыбку, хотя была немного напряжена. Выходить с новым статусом, с новым флагом было довольно напряженно. Рада, что смогла с этим справиться. Эти несколько лет были трудными, поэтому я рада стоять здесь и чувствовать себя именно так», — сказала Касаткина во время интервью на корте.

В третьем круге 12-я ракетка мира сыграет с победительницей матча Софья Кенин (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).