Андреева и Шнайдер проиграли третий матч подряд на Итоговом турнире WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в матче Итогового турнира WTA — 2:6, 4:6. Россиянки 1 раз подали навылет, допустили 8 дойных ошибок и не реализовали ни одного бейк-пойнта. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. После 3 матчей на счету Андреевой и Шнайдер ни одной победы, они занимают последнее в группе и не смогут пройти в полуфинал турнира.

f0rz Безусловно. Но ментальная составляющая также напрямую зависит от уверенности в своих ударах. Если ты боишься ошибиться и начинаешь зажиматься - тебя начинают забивать, что собственно и происходило с Миррой всю вторую половину сезона. А под конец (2 последних матча) ещё и накатили двойные в стиле Гофф. Если она улучшит качество форхенда и стабильность подачи - тогда вернется и былая уверенность. Я очень надеюсь что именно над этими двумя элементами они будут работать в межсезонье. 07.11.2025

Из Алматы "Физика"-то за период отдыха должна прийти у Мирры в норму. А вот ей бы голову качественно "перезагрузить"... И пора расстаться с детством, становясь реально профессионалом. Чтобы не зацикливаться на переживаниях из-за пары-тройки неудачных розыгрышей, а без особых эмоций продолжать хорошо играть в условиях игрового стресса. То есть чтобы голова в связке с телом продолжала эффективно работать, быстро выбирая наилучший вариант последовательности действий в каждой ситуации и чётко реализуя его. Тогда и тактика, и техника (в т.ч. подач) снова станут хорошими, ттт. 07.11.2025

oleg.bob А чего от них ещё ждать? Всё провалили! 07.11.2025

f0rz Похер, лишь бы отдохнули (особенно в случае Мирры) и предсезонку нормальную привели. 07.11.2025

Klim11 Три раза жидкава дали. 06.11.2025

Я из Волгограда А разве это статья? Так, небольшая заметка. 06.11.2025

Бен Ричардс Почему нет в статье "наши звездочки" как обычно? 06.11.2025