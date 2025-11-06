Видео
6 ноября, 22:33

Андреева и Шнайдер проиграли третий матч подряд на Итоговом турнире WTA

Сергей Ярошенко

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катержине Синяковой в матче Итогового турнира WTA — 2:6, 4:6.

Россиянки 1 раз подали навылет, допустили 8 дойных ошибок и не реализовали ни одного бейк-пойнта. На счету их соперниц 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

После 3 матчей на счету Андреевой и Шнайдер ни одной победы, они занимают последнее в группе и не смогут пройти в полуфинал турнира.

8

  • f0rz

    Безусловно. Но ментальная составляющая также напрямую зависит от уверенности в своих ударах. Если ты боишься ошибиться и начинаешь зажиматься - тебя начинают забивать, что собственно и происходило с Миррой всю вторую половину сезона. А под конец (2 последних матча) ещё и накатили двойные в стиле Гофф. Если она улучшит качество форхенда и стабильность подачи - тогда вернется и былая уверенность. Я очень надеюсь что именно над этими двумя элементами они будут работать в межсезонье.

    07.11.2025

  • Из Алматы

    "Физика"-то за период отдыха должна прийти у Мирры в норму. А вот ей бы голову качественно "перезагрузить"... И пора расстаться с детством, становясь реально профессионалом. Чтобы не зацикливаться на переживаниях из-за пары-тройки неудачных розыгрышей, а без особых эмоций продолжать хорошо играть в условиях игрового стресса. То есть чтобы голова в связке с телом продолжала эффективно работать, быстро выбирая наилучший вариант последовательности действий в каждой ситуации и чётко реализуя его. Тогда и тактика, и техника (в т.ч. подач) снова станут хорошими, ттт.

    07.11.2025

  • oleg.bob

    А чего от них ещё ждать? Всё провалили!

    07.11.2025

  • f0rz

    Похер, лишь бы отдохнули (особенно в случае Мирры) и предсезонку нормальную привели.

    07.11.2025

  • Klim11

    Три раза жидкава дали.

    06.11.2025

  • Я из Волгограда

    А разве это статья? Так, небольшая заметка.

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Почему нет в статье "наши звездочки" как обычно?

    06.11.2025

  • Ingvar

    Неожиданно (Нет).

    06.11.2025

    Теннис
    Диана Шнайдер
    Мирра Андреева
    Тэйлор Таунсенд
