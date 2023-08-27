Като и Сутджиади стали победительницами турнира в Кливленде в парном разряде

Японка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади в финале парного турнира в Кливленде обыграли Николь Меличар из США и Эллен Перес из Австралии.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:8. На счету победительниц 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Кливленд (США)

Турнир WTA Tennis in the Land

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия) — Николь Меличар/Эллен Перес (США/Австралия, 2) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:8