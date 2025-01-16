Александрова в паре с Юэ пробились во второй круг Australian Open

Сегодня, 06:20
Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с китаянкой Юань Юэ в двух сетах переиграли дуэт представительницы Польши Катажины Кавы и бельгийки Кимберли Циммерман со счетом 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 22 минутs. На счету пары Александровой и Юэ 1 эйс, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 23 возможных. Их соперницы допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.
Во втором круге первенства россиянку и китаянку ожидает встреча с дуэтом венгерской теннисистки Тимеа Бабош и американки Николь Меличар.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Юань Юэ (Россия/Китай) — Катаржина Кава/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — 6:2, 6:1