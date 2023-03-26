Рыбакина обыграла Бадосу и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла испанку Паулу Бадосу в третьем круге турнира WTA в Майами (США) — 3:6, 7:5, 3:6.

За выход в четвертьфинал чемпионка Уимблдона-2022 сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, 29) — Элисе Мертенс (Бельгия).

В другом матче итальянка Мартина Тревизан была сильнее американки Клер Лю — 4:6, 7:5, 6:4. В 1/8 финала турнира в Майами Тревизан сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мартина Тревизан (Италия, 25) — Клер Лю (США) — 4:6, 7:5, 6:4

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Паула Бадоса (Испания, 21) — 3:6, 7:5, 6:3