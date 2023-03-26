Рыбакина обыграла Бадосу и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Сегодня, 06:25
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла испанку Паулу Бадосу в третьем круге турнира WTA в Майами (США) — 3:6, 7:5, 3:6.
За выход в четвертьфинал чемпионка Уимблдона-2022 сыграет с победительницей пары Петра Мартич (Хорватия, 29) — Элисе Мертенс (Бельгия).
В другом матче итальянка Мартина Тревизан была сильнее американки Клер Лю — 4:6, 7:5, 6:4. В 1/8 финала турнира в Майами Тревизан сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мартина Тревизан (Италия, 25) — Клер Лю (США) — 4:6, 7:5, 6:4
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Паула Бадоса (Испания, 21) — 3:6, 7:5, 6:3