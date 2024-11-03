Рыбакина после поражения на старте Итогового турнира: «По крайней мере у меня есть фото с Неймаром»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отреагировала на поражение на старте Итогового турнира WTA.

В первом матче 25-летняя спортсменка уступила итальянке Ясмин Паолини со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

«Ну, по крайней мере у меня есть фото с Неймаром», — написала Рыбакина в своих соцсетях, опубликовав совместные снимки с футболистом.

Елена Рыбакина и Ясмин Паолини с Неймаром. Фото соцсети

Ранее Неймар поделился впечатлениями от встречи с белоруской Ариной Соболенко на Итоговом турнире.

Рыбакина 4 ноября сыграет с Соболенко, Паолини в этот же день встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн.