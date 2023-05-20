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Сегодня, 06:40

Рыбакина о Калининой: «Рада, что мы сыграем в финале. Я всегда за нее болею, также как и она»

Руслан Минаев
Теннисистка Елена Рыбакина.
Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о взаимоотношениях с украинкой Ангелиной Калининой. Спортсменки сыграют в финале турнира WTA серии «Мастерс» в Риме.

«На самом деле она раньше работала с моим тренером. У нас просто хорошие отношения. Я всегда за нее болею. То же самое, и когда я выигрываю, она всегда поддерживает. Я рада, что мы сыграем в финале», — цитирует Рыбакину пресс-служба WTA.

Калинина в полуфинале обыграла россиянку Веронику Кудерметову — 7:5, 5:7, 6:2. Рыбакина — была сильнее латвийки Елены Остапенко — 6:2, 6:4.

Финал состоится 20 мая. Начало — в 20.00 мск.

Теннис
Ангелина Калинина
Елена Рыбакина
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