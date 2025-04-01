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1 апреля, 08:34

Рыбакина: «Чтобы добиться успеха, самое главное — окружать себя хорошими людьми»

Алина Савинова
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что окружение теннисиста оказывает значительное влияние на его успехи.

«Я думаю, самое сложное — это то, что ты многого ждешь от себя. А когда что-то идет не так, как ты хочешь, ты расстраиваешься. Вот тут-то и важно, кем ты себя окружаешь. Тебе нужна какая-то поддержка. Кто-то, кто может подтолкнуть тебя: команда, которая верит в тебя, семья, друзья. Самое главное — это окружать себя хорошими людьми. Думаю, именно так мы можем добиться успеха», — сказала Рыбакина в подкасте француженки Каролин Гарсии.

25-летняя теннисистка за карьеру выиграла 8 турниров WTA в одиночном разряде. В 2022 году она стала чемпионкой Уимблдона.

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Теннис
Елена Рыбакина
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