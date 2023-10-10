Кенин не смогла пройти во второй круг турнира в Сеуле

Американская теннисистка София Кенин в первом круге турнира в Сеуле уступила Чан Со Чон из Кореи со счетом 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. На счету 24-летней американки эйс, 3 двойные ошибки и реализованный брейк-пойнт. Во втором круге Чон встретится с победительницей матча Лаура Пигосси (Бразилия) — Эмина Бектас (США). Сеул (Корея) Турнир WTA Hana Bank Korea Open Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Чан Со Чон (Корея) — София Кенин (США, 5) — 6:1, 6:4