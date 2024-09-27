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Сегодня, 09:11

Шнайдер обыграла Кенин и вышла в третий круг турнира в Пекине

Сергей Разин
корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 20-летней россиянки 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Алисия Паркс (США).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 12) — София Кенин (США) — 6:2, 6:3

Диана Шнайдер
София Кенин

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