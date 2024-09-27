Шнайдер обыграла Кенин и вышла в третий круг турнира в Пекине

Российская теннисистка Диана Шнайдер во втором круге турнира в Пекине обыграла американку Софию Кенин со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. На счету 20-летней россиянки 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. В третьем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша) — Алисия Паркс (США). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Диана Шнайдер (Россия, 12) — София Кенин (США) — 6:2, 6:3