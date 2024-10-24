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Сегодня, 10:12

Касаткина обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Токио обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 27-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Софией Кенин.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Маккартни Кесслер (США) — 3:6, 6:3, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина

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