Касаткина обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Сегодня, 10:12
Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Токио обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:3, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 27-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Софией Кенин.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Маккартни Кесслер (США) — 3:6, 6:3, 6:1