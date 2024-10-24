Касаткина обыграла Кесслер и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина во втором круге турнира в Токио обыграла американку Маккартни Кесслер со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. На счету 27-летней россиянки 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. В четвертьфинале Касаткина встретится с американкой Софией Кенин. Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Дарья Касаткина (Россия, 3) — Маккартни Кесслер (США) — 3:6, 6:3, 6:1